Sopranistin Hilde Zadek stirbt im Alter von 101 Jahren

Sie denken, Ihr Wohnzimmer sei ziemlich sauber? Am Bodensee arbeiten Satelliten-Fachleute von Airbus in einer Umgebung, die 10 000 mal sauberer ist – in Europas größtem Reinraum. Am Freitag ist er im Beisein von Ministerpräsident Winfried Kretschmann offiziell eröffnet worden. Das Hightech-Projekt ist nach Angaben des Unternehmens ein wichtiger Baustein beim Bemühen von Airbus, der größte europäische Raumfahrtkonzern zu bleiben.

Heute geht für Schwaben ein Traum in Erfüllung.