Sonne und Salz gehören zum Inselglück von Læsø

Die Urlauber sind los. Während die Lage unter der Woche noch entspannt ist, sind die Strände am See vor allem am Wochenende überfüllt. Enno Haß ist Bademeister am Schlosssee in Salem. Er sieht die Situation wegen der Ansteckungsgefahr mit Corona kritisch:

Man merkt schon, dass die Urlauber nicht verreisen können und dass es eingeschränkt ist. Dadurch ist hier ein höheres Besucheraufkommen.

Die Situation am Wochenende sei grenzwertig gewesen.