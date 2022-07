Sonne satt: Sommerliches Wetter bei Heimatfesten in der Region

Die Festwochen in der Region gehen weiter: Während an diesem Wochenende das Rutenfest in Ravensburg und das Wangener Kinderfest starten, endet am Sonntag das Biberacher Schützenfest. Bei allen Festen – das wissen die Veranstalter aus den vergangenen Jahren – ist das Wetter stets ein launischer Begleiter.

Doch an diesem Wochenende sieht es für die Heimatfeste wettertechnisch sehr gut aus. Nach der sengenden Hitze der Vortage sind die Temperaturen seit Mittwochabend etwas abgekühlt. Doch bereits am Freitag klettern sie wieder auf über 30 Grad, in der Spitze sind es sogar 34 Grad. „Das ist vor allem im mittleren Schussenbecken sowie im Bodenseehinterland, an der Donau und im nördlichen Oberschwaben der Fall“, sagt Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried. Selbst auf den Alb- und Allgäuhöhen werde es mit um die 30 Grad wieder extrem heiß.

Viel Sonne auf den Festen

Warm ist es auf den Heimatfesten in der Region also allemal – aber auch sonnig. Bis spät in den Abend hinein scheint die Sonne beim Flanieren in der Wangener Altstadt, beim Antrommeln fürs Rutenfest in Ravensburg sowie beim Feiern auf dem Biberacher Schützenfest.

Da allerdings gegen späteren Abend das Schauer- und Gewitterrisiko zunimmt, ist noch nicht sicher, ob die Sicht aufs Feuerwerk beim Schützenfest einwandfrei sein wird. Aber: „In den allermeisten Regionen bleibt es trocken“, so Roland Roth.

Nach Mitternacht können in der Region dann vereinzelt Schauer und Gewitter aufkommen, die am Samstag langsam nach Osten hin wandern. Am Samstag verziehen sich die Schauer und Gewitter und bei tagsüber vorübergehend nicht mehr ganz so hohen Temperaturen von 26 bis 29 Grad stabilisiert sich das Wetter bis zum Abend hin immer mehr.

Sonntag wird heißer Tag

Doch am Sonntag wird beim Historischen Festzug der Bauernschützen in Biberach sowie beim Ravensburger Rutentheater schon wieder die 30-Grad-Marke deutlich geknackt. Schauer oder Gewitter wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben, es bleibt sonnig.

Auch die neue Woche startet mit Temperaturen weit über 30 Grad. Erst zum Montagabend hin wird die Luft labiler. Und spätestens am Dienstag ist dann auf jeden Fall wieder mit Gewittern zu rechnen. Bis dahin können sich die Veranstalter der Heimatfeste in der Region aber nicht über fehlende Hilfe von oben beklagen.

Übermäßiger Alkoholkonsum gefährlich bei Hitze

Doch so schön das warme Wetter bei solchen Festivitäten auch sein mag, so gefährlich kann die Hitze für die Besucher werden. Bei Temperaturen teils weit über 30 Grad sollten Festbesucher deswegen besonders achtsam sein, wenn sie alkoholhaltigen Getränken genießen.

Durch die Hitze erweitern sich die Blutgefäße, da der Körper so besser Wärme nach außen abführen und abkühlen kann. Alkohol hat eine ähnliche Wirkung auf den Körper und verstärkt diesen Effekt noch. Der Blutdruck sinkt, das Risiko für Kreislaufprobleme erhöht sich.

Außerdem schwitzt man mehr. Die leckere Maß Bier entzieht dem Körper zusätzlich Wasser und man trocknet schneller aus. Die Konsequenz: Der Alkohol ist im Körper konzentrierter und wirkt so schneller und stärker.

Deswegen sollten die Festbesucher in Biberach, Ravensburg oder Wangen auch genug antialkoholische Getränke trinken, um den Verlust an Flüssigkeit wieder auszugleichen. Es gilt: Alkoholhaltige Getränke sind keine Durstlöscher und sollten bei großer Hitze nur in Maßen genossen werden, um den Kreislauf zu schonen.

Wer sich an diese Regel hält, kann sich bei sommerlichen Temperaturen und meist strahlendem Sonnenschein auf ein tolles Festwochenende in der Region freuen. Ganz egal ob in Ravensburg, Biberach oder in Wangen.