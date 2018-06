Songwriter-Edelstoff vom sensiblen Denison Witmer

Berlin (dpa) - Es passt perfekt zu Denison Witmer, dass er seinem kleinen Sohn einen zärtlichen neuen Song widmet. Die Ballade „Asa“ im Stil eines Paul Simon präsentiert einen Singer/Songwriter, der sehr persönliche Gefühle auf berührende, dabei aber nie kitschige Weise zu schildern weiß.

Das neunte Album des Mannes aus Lancaster/Pennsylvania seit dem Karrierestart 1998 trägt als Titel nur den eigenen Namen - oft ein Zeichen, dass sich ein Künstler von seiner Vergangenheit bewusst distanziert. Denison Witmer hat das allerdings gar nicht nötig - auch seine vorherigen Platten waren hauchfein gesponnene, geschmackvoll instrumentierte und mit leicht schläfriger Tenorstimme wunderbar gesungene Folkpop-Preziosen.

Für keines seiner Werke seit dem Debüt „Safe Away“ vor 15 Jahren muss sich der freundliche US-Amerikaner von der Ostküste also schämen. Und vor allem das grandiose „Are You A Dreamer?“ (2005) zählt zu den besten US-Songwriter-Alben der Nuller-Jahre.

Nun also „Denison Witmer“ auf dem kleinen Label Asthmatic Kitty des hochgeschätzten Sufjan Stevens, der hier auch in den Song-Credits auftaucht. Filigraner Folk ist weiterhin die Grundlage der zehn Lieder. Hier und da mischt sich - wie beim sehr ähnlich klingenden Landsmann Josh Rouse - dezenter Seventies-Soul darunter (vor allem im entspannt groovenden „Keep Moving Brother, Keep Moving Sister“, das auch an Marvin Gaye oder Curtis Mayfield erinnert).

Das anschließende „Constant Muse“ reflektiert zu einem zarten Gitarre/Piano-Arrangement Witmers erste Berufsjahre. „Ich denke, es ist der direkteste Song auf der Platte“, sagt er über dieses kluge, ehrliche Lied, das seine Hinwendung zu einem von sich überzeugten Musiker schildert. „Let Go A Little“ ist eine atmosphärische Skizze von nur eineinhalb Minuten Dauer, ehe das schon erwähnte „Asa“ dem Sohnemann aufs Schönste huldigt.

In der immer breiter ausfransenden US-Folk-Szene hat es ein stiller, bescheidener, ja unmodischer Künstler wie Denison Witmer nicht ganz leicht. Dabei hätte es auch diese Platte wieder verdient, von möglichst vielen Fans des Genres gehört zu werden. Dass sie jetzt in Deutschland ohne große Verspätung ganz regulär erscheint, macht immerhin Hoffnung. Edles Album - dicke Empfehlung!

Website Denison Witmer