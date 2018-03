Festivals und Open-Airs gehören zum Sommer wie Freibad und Eis am Stiel. Was Fans von Pop, Rock, Metal oder Reggae die kommenden Wochen noch zur Auswahl haben, haben wir – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – zusammengetragen.

Meersburg Open-Air

Frauenpower ist dieses Jahr auf dem Schlossplatz in Meersburg die Devise. Am 5. August tritt Anastacia am Bodensee auf. Mit Kampfgeist und Leidenschaft hat sich die amerikanische Sängerin („I’m Outta Love“) ihren Weg gebahnt. Große Gefühle bringt sie mit gewaltiger Stimme zum Ausdruck. Für 6. August hat sich die französische Sängerin Zaz („Je Veux“) angekündigt. Im Gepäck hat sie ihr neues Album „Paris“. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Los geht es am 5. August um 20 Uhr, am 6. August um 19 Uhr.

Theaterfestival Isny

Klein aber fein: Noch bis 8. August steigt auf dem idyllischen Gelände in Burkwang (Kreis Ravensburg) das Theaterfestival Isny. Am 5. August darf beim Salsa-Livekonzert mit Son Con Ron getanzt werden. Am 6. August stehen die Ausnahmemusiker von Calexico auf der Zeltbühne. Für den 7. August hat sich Soulsängerin Nneka angekündigt. Das Festivalvarieté mit Tanz, Musik und Akrobatik macht am 8. August den Abschluss. Infos unter www.theaterfestival-isny.de

Keep it Real Jam

Im Seepark Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) kommen am 7. und 8. August Fans von Reggae und Dancehall auf ihre Kosten. Mit dabei sind unter anderem Mr. Vegas, Bugle, D-Flame, Pow Pow Movement und Randy Valentine. Wer schon früher feiern will, kommt bereits am 6. August zur Pre-Party. Der Campingplatz am Gelände hat ab 16 Uhr geöffnet. Infos unter www.keepitrealjam.de

Summer Breeze

Das zweitgrößte Metal-Festival Deutschlands geht von 12. bis 15. August in Dinkelsbühl über die Bühne. Diesen Sommer sind unter anderem Kreator, Tankard, Megaherz, Sepultura, Trivium Hatebreed und Nightwish mit dabei. Fans, die schon am 11. August anreisen, können sich mit Stadtführungen, Filmprogramm und Biergartenbesuch die Zeit vertreiben. Infos gibt es unter www.summer-breeze.de

Obstwiesenfestival

Das Obstwiesenfestival in Dornstadt bei Ulm überzeugt mit starkem Line-Up bei freiem Eintritt. Mit dabei sind von 20. bis 22. August unter anderem die Austropop-Überflieger Wanda, Singer-Songwriter Marcus Wiebusch, die Hamburger Band Trümmer und die in den Sound der 1960er-Jahre verliebten Taymir. Infos gibt es unter www.obstwiesenfestival.de

Rock’n’Heim

Rock’n’Heim geht am Hockenheimring in die dritte Runde. Linkin Park, Kraftklub, K.I.Z., Flogging Molly, Farin Urlaub und Halestorm sind am 23. August mit von der Partie. Infos gibt es unter www.rock-n-heim.com

Summer Nights

Zum ersten Mal findet am letzten Augustwochenende in Sigmaringen das Summer-Nights-Festival statt. An zwei Tagen gibt es Musik satt im Donaupark, dem ehemaligen Landesgarten-schaugeläde. Viele Fans fiebern schon dem Auftritt von Sunrise Avenue („Fairytale Gone Bad“) mit ihrem charismatischen Sänger Samu Haber am Freitag, 28. August, entgegen. Folkrock-Songwriter Stu Larsen macht um 17.30 Uhr den Auftakt, im Anschluss spielt Sängerin Y’akoto. Deep Purple (20.30 Uhr), Alan Parson’s Live Project (18.45 Uhr) und Anyone’s Daughter (17.30 Uhr) stehen am Samstag, 29. August, auf der Bühne. Weitere Informationen: www.summernights-sigmaringen.de

Rock am See

Das Traditionsfestival im Konstanzer Bodenseestadion meldet sich nach einem Jahr Pause zurück. Es wartet am Freitag, 4. September, mit dem Familienclan von Kings of Leon („Use Somebody“) und den Düsseldorfer Broilers („Nur nach vorne gehn“) auf. Auch Folkpunker Frank Turner und die Schwedenrocker von Mando Diao („Dance With Somebody“) sind mit von der Partie. Den Beginn machen Schmutzki um 13 Uhr. Infos unter www.rock-am-see.de