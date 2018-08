Sommerzeit-Gewinnspiel: Karten für das Sea Life gewinnen

Eintauchen in die faszinierende Unterwasserwelt kann man am Ufer des Bodensees – ohne nass zu werden: im Sea Life Konstanz. Neu in diesem Jahr ist die Themenwelt Schildkröte. An interaktiven Stationen können Kinder eine künstliche Schildkröte wiegen, vermessen, röntgen und mehr über ihre Nahrung erfahren sowie ihr einen Namen geben. Ein weiterer Anziehungspunkt sind auch nach wie vor die zehn Eselspinguine, die Anfang des Jahres wieder an den Bodensee zurückgekommen sind. Ganz Mutige finden Gefallen an den Berührungsbecken, wo man Seesterne, Einsiedlerkrebse, Rochen und Seeanemonen streicheln kann. Die Berührungsbecken sind Gezeitentümpeln nachempfunden. Diese entstehen, wenn sich das Wasser bei Ebbe zurückzieht.

Wir verlosen am Montag, 27. August Freikarten für das Sea Life Konstanz. Zu gewinnen gibt es einmal drei Freitickets sowie einmal zwei Freitickets. Alle Informationen zur Teilnahme am Gewinnspiel s. Infobox.