Soll die Zeitumstellung abgeschafft werden? Unsere Redakteure sind sich uneins

Redakteur Dirk Grupe möchte die Zeitumstellung abschaffen:

Mit der Zeitumstellung verhält es sich so: Nehmen wir an, ein Mann sitzt jeden Abend am Küchentisch, knipst ein Feuerzeug an und schaut in die Flamme, knipst es aus, wieder an, wieder aus... Bis seine Frau einen Arzt aufsucht und besorgt fragt, ob diese Handlung nicht schädlich sei. Der Mediziner antwortet: „Möglich, aber sicher kann ich es nicht sagen.“ Also knipst der Mann das Licht weiter an und aus, immer wieder. Will sagen: Die Zeitumstellung, einst in der Hoffnung eingeführt, Energie zu sparen, macht: keinen Sinn. Und doch wird sie - gegen den Willen einer Mehrheit – angewendet, seit Jahrzehnten. Ein Schildbürgerstreich, bei dem sich Politiker als Herrscher über die Zeit gerieren können (soviel zum eigentlichen Grund). Oder wie ein Gegner dieser EU-Richtlinie sagt: „Die Bereitschaft, etwas Idiotisches wieder zurückzunehmen, ist nicht so hoch entwickelt.“ Nun kommt jedoch Bewegung in die Sache. Womit aber noch nicht geklärt wäre, ob bei uns die Sommer- oder die Winterzeit dauerhaft gefällt. Darüber lässt sich diskutieren, auch über Jahrzehnte ...

Redakteur Bernd Hüttenhofer möchte die Zeitumstellung behalten:

Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Die Zeitumstellung kann ruhig so bleiben, wie sie ist. Seit im Jahr 1980 die heute gültige Regelung eingeführt wurde, ist mir kein Tag untergekommen, an dem sich das Drehen an der Uhr negativ auf mein Befinden ausgewirkt hätte. In bester Erinnerung sind dagegen Aberhundert lange Sommerabende auf der Terrasse mit Tageslicht bis nach 22 Uhr. Fühlt sich an wie Urlaub. Klar ist, dass diese Einschätzung eine hochsubjektive, von der persönlichen Situation abhängige Angelegenheit ist. Ein Früharbeiter tut sich mit einer geklauten Stunde im Bett schwerer als ein Spätstarter, und wenn Kinder im Haus sind, sieht die Sache auch gleich anders aus. Als Argument flach fällt inzwischen wohl auch die ursprüngliche Intention der Politik, Energie einsparen zu wollen. Andererseits ist schwer zu verstehen, wie eine hochmobile Gesellschaft, in der nicht nur Geschäftsleute ständig in der Weltgeschichte herumreisen, ein solches Theater um eine lächerliche Stunde machen kann. Gesundheitliche Folgen sind nach wie vor nicht belegt. Haben Sie eigentlich abgestimmt? Ich nicht. Wir haben Sorgen!

Umfrage: Zeitumstellung Sommerzeit abschaffen?