Sohn von NSU-Mordopfer: „Bin total enttäuscht“

Der Sohn des NSU-Mordopfers Enver Simsek hat die Aussage der mutmaßlichen Neonazi-Terroristin Beate Zschäpe im NSU-Prozess kritisiert. „Diese Erklärung war so erbärmlich, einfach nur lächerlich“, sagte Abdulkerim Simsek in München. „Das ist in meinen Augen keinerlei Aufklärung.“ Zschäpes Entschuldigung nehme er nicht an. Zschäpe habe sich mit ihrer Erklärung nur herausreden wollen. Zschäpe hatte bestritten, an den NSU-Morden beteiligt gewesen zu sein. Sie selbst will nicht einmal Mitglied des NSU gewesen sein.