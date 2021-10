Söders Tochter liebäugelt mit Einstieg in die Politik

Die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Gloria-Sophie Burkandt (22), möchte nach eigenen Worten in 20 Jahren gerne in die Politik einsteigen. „Ich bin in der Jungen Union. Aber vielleicht gründe ich später auch mal meine eigene Partei“, sagte das Model im Interview mit dem Magazin „Bunte Quarterly“.

Ihr sei es wichtig, die Bedürfnisse ihrer Generation zu vertreten: Nachhaltigkeit, Umweltschutz sowie Fair-Trade-Mode lägen ihr besonders am Herzen. Gloria-Sophie ist Söders älteste Tochter aus einer früheren Beziehung. Sie trägt den Nachnahmen ihrer Mutter, Ulrike Burkandt.

Influencerin und Wirtschaftsstudium

Derzeit absolviert die 22-jährige Influencerin ein duales Wirtschaftsstudium bei einem internationalen Industriekonzern. „Ich brauche die geistige Herausforderung“, sagte die Nürnbergerin. Tage, an denen man nichts lerne, seien verlorene Tage. Männer in ihrem Alter wollten jedoch hauptsächlich nur Party machen oder an der Playstation spielen. „Ich finde es schwierig, einen Mann in meinem Alter zu finden, mit dem ich mich intellektuell auf derselben Ebene empfinde“, sagte Burkandt. Statt Drogen zu nehmen und auf Partys zu gehen, lese sie lieber ein Buch oder mache Sport.

Ihrem prominenten Vater und ihrer Mutter erzähle sie alles und habe keine Geheimnisse. Dabei halte sie sich stets auf dem Laufenden. „Ich bin auch sehr stolz auf meine Eltern! Ich lese jeden Artikel, der über meinen Vater geschrieben wird.“

© dpa-infocom, dpa:211007-99-516362/3