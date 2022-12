„Ruhe in Frieden, O Rei“ - Reaktionen aus aller Welt zum Tod von Pelé

Der brasilianische Fußball-Star Pelé ist am Donnerstag im Alter von 82 Jahren gestorben. Das gab seine Familie bekannt und löste damit eine Welle der Trauer in der Fußballwelt aus. So regieren Spieler, Vereine und Funktionäre auf der ganzen Welt auf die Nachricht vom Tod des Fußballers des Jahrhunderts:

Franz Beckenbauer: „Der Fußball hat heute den Größten seiner Geschichte verloren - und ich einen einzigartigen Freund. Geboren in Três Corações, hatte Pelé drei Herzen: für den Fußball, für seine Familie, für alle Menschen. Einer, der mit den Sternen spielte und immer auf dem Boden geblieben ist. Ich ging 1977 in die USA. Da ich unbedingt mit Pelé bei Cosmos New York in einer Mannschaft spielen wollte. Diese Zeit an seiner Seite war eines der größten Erlebnisse meiner Karriere. Wir wurden zusammen auf Anhieb US-Meister, und Pelé nannte mich daraufhin nur noch seinen Bruder. Das war eine unvorstellbare Ehre für mich. Der Fußball wird auf ewig Dir gehören! Du wirst immer bleiben. Danke für Dein Spiel, o Rei!“

"Danke für dein Spiel o Rei!" Franz Beckenbauer hat zusammen mit Pelé in New York gespielt. (Foto: Ina Fassbender / DPA)

Lionel Messi (Argentinien): „Ruhe in Frieden, Pelé.“

Frischgebackener Fußball-Weltmeister: Der Argentinier Lionel Messi. (Foto: JB Autissier/IMAGO)

Neymar (Brasilien): „Ich würde sagen, dass der Fußball vor Pelé nur ein Sport war. Pelé hat alles verändert. Er verwandelte Fußball in Kunst, in Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen und vor allem den anderen eine Stimme. Sie verschaffte Brasilien Sichtbarkeit.“

Neymar von Paris Saint Germain. (Foto: dpa)

Kylian Mbappé (Frankreich): „Der König des Fußballs hat uns verlassen, aber sein Erbe wird niemals vergessen. Ruhe in Frieden, König.“

Kylian Mbappé im Trikot der französischen Nationalmannschaft. (Foto: Matthias Koch)

Cristiano Ronaldo (Portugal): „Mein tiefes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Edson Arantes do Nascimento. Dem ewigen König Pelé nur ein "Ade" zu sagen, wird nie ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, den die gesamte Fußballwelt derzeit empfindet. Eine Inspiration für so viele Millionen, ein Referenz gestern, heute und für immer. Die Herzlichkeit, die Du mir immer entgegengebracht hast, wurde in jedem Moment erwidert, den wir geteilt haben, sogar aus der Ferne. Er wird nie vergessen werden und seine Erinnerung wird ewig in jedem einzelnen von uns fortleben, die wir den Fußball lieben. Ruhe in Frieden König Pelé.“

Cristiano Ronaldo (Foto: IMAGO)

Robert Lewandowski (Polen): „Ruhe in Frieden, Champion. Der Himmel hat einen neuen Star, und der Fußball verliert einen Helden.“

Polens Robert Lewandowski gestikuliert. (Foto: Tom Weller / DPA)

Erling Haaland (Norwegen): „Alles, was du einen Spieler tun siehst, Pelé hat es zuerst getan. RIP.“

Einst Dortmunds Erfolgsgarant, nun bester Torschütze der englischen Premier League: Manchester Citys norwegischer Stürmer Erling Haaland feiert seinen zweiten Treffer gegen Brighton. (Foto: Oli Scarff/AFP)

Mesut Özil (Weltmeister 2014): „Ruhe in Frieden für eine der größten Legenden des Spiels. Dein Vermächtnis wird für immer leben. Ich bin mir sicher, dass der "FC Himmel" mit Maradona und Pelé zusammen für immer unbesiegbar sein wird.“

Ist 2018 aus der deutschen Nationalmannschaft ausgetreten: Fußballspieler Mesut Özil. (Foto: Uncredited / DPA)

Oliver Kahn (Vorstandschef FC Bayern München): „Pelé ist eine Persönlichkeit aus über 1000 Toren - und noch viel mehr: Er hat Generationen von Fans auf der ganzen Welt inspiriert und begeistert, auf und außerhalb des Spielfelds. Selbst Menschen, die ihn nie live spielen gesehen haben, wissen um seine einzigartige Magie. Pelé ist einer der wenigen Unsterblichen unserer Zeit.“

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG, vor der Partie. (Foto: Sven Hoppe / DPA)

Cafu (Brasilien): „Heute habe ich meinen Bruder verloren. Als katholischer Christ weiß ich, dass "man zum ewigen Leben geboren wird, indem man stirbt". Wir werden die ganze Ewigkeit haben, um im Haus des Vaters zusammen zu sein. Bis eines Tages, Pelé.“

Cafu mit dem WM Pokal 2002. (Foto: Pedro Ugarte)

Sergio Ramos (Spanien): „Über eine Legende oder eine historische Figur zu sprechen, greift zu kurz. Einfach, O Rei hat uns verlassen. Der Fußball wird sich immer an dich erinnern. Ruhe in Frieden Pelé.“

Sergio Ramos erinnert an Pelé. (Foto: Adam Davy/dpa)

Die Legende, die unter den Legenden am höchsten stand. Hatte immer Zeit für alle! Der Spieler, der Mann, die Ikone. Rio Ferdinant (England)

Andrej Schewtschenko (Ukraine): „An dein Erbe wird man sich immer erinnern. Mein Beileid an deine Familie. RIP, König.“

Der frühere Fußball-Star Andrej Schewtschenko. (Foto: Ettore Ferrari / DPA)

Joseph S. Blatter (Ex-FIFA-Präsident, Schweiz): Sehr traurige Nachricht. Pelé hat uns verlassen. Die Welt betrauert den größten Fußballer in der Geschichte und eine wunderbare Persönlichkeit.“

Ex-FIFA-Chef Joseph Blatter. (Foto: Alessandro Crinari / DPA)

Real Madrid (Spanien): „Real Madrid C.F., sein Präsident und Vorstand bedauern zutiefst den Tod der Weltfußballlegende Edson Arantes do Nascimento, Pelé, einem der größten Spieler aller Zeiten. Pelé wird allen, die diesen Sport lieben, für immer in Erinnerung bleiben, und sein Vermächtnis macht ihn zu einer der großen Legenden des Weltfußballs.“

FC Barcelona (Spanien): „Barça hat mit Trauer Kenntnis vom Tod von "Rei“ Pelé, einem der größten Fußballer aller Zeiten, genommen. Er hat den Fußball größer denn je gemacht. Möge er in Frieden ruhen.“

Deutsche Fußball Liga: „Die Fußballwelt trauert um einen der größten Spieler aller Zeiten. Ruhe in Frieden, Pelé.“

La Liga (Spanien): „Eine Legende des Weltfußballs. La Liga drückt sein Beileid zum Tod von Pelé aus und spricht seiner Familie und seinen Freunden das tiefste Beileid aus. Ruhe in Frieden, O Rei.“