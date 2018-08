So reagieren Familie, Freunde und Politiker auf John McCains Tod

Der prominente republikanische US-Senator John McCain ist am Samstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Neben seinen Familienmitgliedern trauerten auch zahlreiche Politiker um den streitlustigen Senator. Ein Überblick:

„Alles, was mich ausmacht, habe ich ihm zu verdanken. Jetzt, da er weg ist, wird es die Aufgabe meines Lebens sein, seinem Beispiel, seinen Erwartungen und seiner Liebe gerecht zu werden.“

(Die Tochter McCains, Meghan McCain, in einer Mitteilung)

„Mein Herz ist gebrochen. (…). Er ist gegangen, wie er gelebt hat, zu seinen eigenen Bedingungen, umgeben von den Menschen, die er liebte, an dem Ort, den er am meisten liebte.“

(Seine Frau Cindy McCain auf Twitter)

„Wenige von uns wurden so herausgefordert, wie John es einst wurde, oder mussten den Mut zeigen, den er gezeigt hat. Aber wir alle können den Mut haben, das Wohl der Allgemeinheit über unser eigenes zu stellen. John zeigte uns in seinen besten Zeiten, wie das geht. Und dafür stehen wir alle in seiner Schuld.“