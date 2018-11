So nutzen Sie die Brückentage 2019 am besten aus

Von

Bei der Herbstfeier der Turnabteilung des TV Spaichingens am Sonntag sind die Ränge der Schillerschulhalle voll besetzt gewesen. Viele Eltern und Großeltern ließen es sich nicht nehmen und feuerten ihre Sprösslinge kräftig an, denn schließlich suchten die Turner nach den Vereinsbesten. Am Ende gab es bei der Siegerehrung die begehrten Medaillen und Urkunden.

An den abteilungsinternen Wettkampf, der in den verschiedenen Altersklassen und Gerätedisziplinen ausgetragen wurde, schloss sich ein einstündiges Schauprogramm an.