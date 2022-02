So kämpft der Dacia Jogger wider den Wucher

Ein ganz gewöhnlicher VW Golf ist mittlerweile nicht mehr unter 20 000 Euro zu haben, ein Opel Corsa kostet mindestens 15 390 Euro und wenn es unbedingt ein SUV sein muss, ist man bei den deutschen Herstellern mit gut 20 000 Euro für den VW T-Cross dabei. Und da sind Technologiesprünge wie die von der EU vorgeschriebenen Erweiterungen der Sicherheitsausstattung oder gar die Elektrifizierung noch gar nicht eingepreist. Autofahren wird so mehr und mehr zum Luxus – es sei denn, sie fahren einen Dacia. Denn die rumänische Renault-Tochter kämpft tapfer wider den Wucher und beweist mit dem Jogger einmal mehr, dass man auch für wenig Geld viel Auto bekommen kann. Das darf man sogar wörtlich nehmen: Schließlich misst der Jogger, der im März zu Preisen ab 13 990 Euro in den Handel kommt, gute 4,50 Meter und wird für 800 Euro Aufpreis zum ersten zivilen Siebensitzer der Marke.

Obwohl mit spitzem Stift gerechnet, müssen sich die Käufer dieser Familienpackung auch vor den Nachbarn nicht schämen. Das gilt für den Auftritt als zahmes, aber dennoch ernsthaftes SUV mit rustikalem Design und robusten Anbauteilen genauso wie für das Ambiente und die Ausstattung. Denn innen sieht der Jogger mit ordentlich verkleideten Konsolen, ein paar Chromrahmen auf den Schaltern und hübschen Polstern auf den Sitzen lange nicht so billig aus, wie es die Preise vermuten lassen. Wo früher noch die Fenster gekurbelt werden mussten, gibt es jetzt sogar Keyless-Go und eine Einparkautomatik gegen Aufpreis und sechs Airbags als Standard. Selbst die Vernetzung schreitet voran, es gibt drei Multi-Media-Systeme und die wichtigsten Assistenten.

Die Plattform kommt vom Clio

Die Rumänen tragen diesmal keine alte Plattform auf, sondern haben den Jogger auf die moderne Bodengruppe von Clio & Co. gestellt. Nur dass sie die für den Einsatz an der Familienfront ordentlich gestreckt haben: Der Radstand wächst auf 2,90 Meter, die Länge auf 4,55 Meter und innen reicht es nun hinter der asymmetrisch geteilten Bank in der zweiten Reihe sogar noch für zwei Einzelsitze in der dritten. Zwar muss man sich trotz 1,63 Metern Höhe ziemlich klein machen, um nach ganz hinten zu klettern und statt nobler Griffe gibt’s simple Schlaufen für die Sitzentriegelung – doch dafür montiert Dacia sogar anders als viele Nobelmarken bei ihren XXL-Geländewagen eigens Ausstellfenster im Fond für Frischluft.

Außerdem geht es beim Jogger ja auch um Kisten und Koffer: Ist der Stauraum bei voller Bestuhlung noch vergleichsweise bescheiden (160 Liter), schluckt der Kofferraum nach der fingernagelmordenden, aber muskulär locker zu stemmenden Demontage der Zusatzsitze schon 708 Liter. Wer dann erst noch die zweite Bank umlegt und aufstellt, der kann bis zu 1819 Liter laden.

Weil der Jogger trotz seiner Kompaktklasse-Abmessungen auf einer Kleinwagenplattform steht, ist er mit rund 1200 Kilo ungewöhnlich leicht und kommt deshalb mit kleineren Motoren aus. Die sind billiger für den Hersteller und sparsamer für den Kunden – und obendrein ebenfalls auf dem neuesten Stand. Die 100 PS starke LPG-Version kennt man zwar vom Sandero, doch der wie so oft ein wenig schnatterige Dreizylinder-Benziner mit einem Liter Hubraum und 110 PS ist nagelneu. Ein Jahr nach dem Start übernimmt der Jogger aus Clio & Co auch noch den Hybridantrieb, kommt so auf 140 PS und fährt zumindest auf kurzen Strecken rein elektrisch. Nur einen Allradantrieb hat Dacia trotz des rustikalen Auftritts nicht vorgesehen, der bleibt allein dem Duster vorbehalten. Vom Plug-in-Hybrid wollen sie in Rumänien so lange die Finger lassen, bis sie ihn unbedingt bringen müssen. Denn wirklich wollen will den bei der Knauser-Kundschaft aktuell keiner, sagen die Marktforscher.

Preisgünstig, aber nicht billig

Zwar ist der Dacia eines der günstigsten Autos am Markt und angesichts der großen Umwälzungen bei Ausstattung und Antrieb vielleicht eines der letzten Billigautos, doch anders als früher fühlt er sich dabei gar nicht billig an. Nicht nur Ausstattung und Ambiente sind besser als vermutet – auch das Fahrgefühl ist hinreichend solide und souverän. Natürlich ist der Jogger kein Kurvenjäger, was bei nur gut 180 km/h Höchstgeschwindigkeit auch gar nicht nötig ist. Und selbstredend gibt es Autos mit präziseren Lenkungen und bissigeren Bremsen. Doch das Fahrwerk macht seinen Job unauffällig und federt großzügig über den Unbill des Alltags hinweg, das Geräuschniveau ist verhalten, das Getriebe geschmeidig und das ganze Handling angenehm unaufgeregt.

Wenig Firlefanz, aber alles an Bord, was es für den Alltag zwischen Schule, Büro und großen Ferien braucht, billig produziert, nüchtern motorisiert und nur so weit in die teure Zukunft getrieben wie unbedingt nötig – so wird der Dacia Jogger einmal mehr zum vielleicht letzten Traumwagen der Schnäppchenjäger.