Liebe Fachleute und Besserwisser,

viele auf der Karte verzeichneten Übersetzungen stammen aus dem „Atlas der wahren Namen“ des Kartografen Stephan Hormes, darunter einige, die strittig sind und nicht eindeutig gesichert. Im Zweifel bevorzugte Hormes jene Variante, die am erstaunlichsten klingt. Das finden wir gut – denn so macht die lehrreiche Entdeckungsreise noch mehr Spaß. Sollten Sie allerdings eklatante Fehler aufspüren, können Sie diese uns gerne melden - schicken Sie uns einfach eine kurze Mail an online@schwaebische.de. Vielen Dank!