So heißt Ihre Gemeinde wirklich

Wussten Sie, dass Schwäbisch Hall eigentlich Saline der Schweifenden heißt? Klingt nach Herr der Ringe, ist aber so. Unsere Karte zeigt die „wahren“ Namen von Stadt, Land, Fluss in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Besonders freuen dürfte das die Bewohner von Deppenhausen.

Wenn Sie wie ich täglich 180 Kilometer zwischen Windenwassern und Rabenburg pendeln, kann das schon mal auf die Work-Life-Balance schlagen. Zwischen Tempeldorf und dem Badesee der Römer geht im Berufsverkehr mitunter gar nichts mehr, anschließend verstopfen auch noch endlose Brummi-Kolonnen die schlecht ausgebaute B30 bis Biberbach. Zum Glück sind im Oberland der Schweifenden die Wanderwege besser als die Straßen und der Verbotene Berg nicht weit, das schafft Ausgleich.

Verwirrt? Unsere Karte erklärt alle Übersetzungen

Sie sind ein leidgeprüfter Pendler, verstehen aber trotzdem nicht, wovon ich rede? Dann schauen Sie doch mal auf unsere Karte. Dort sehen Sie die „wahre“, also etymologisch korrekte Bedeutung unserer geografischen Namen.

Denn lange bevor es Volksland, Ostreich und Brandroden gab, siedelten im heutigen Deutschland, Österreich und in der Schweiz Kelten, Römer und Germanen. Die haben natürlich kein (Hoch-)Deutsch gesprochen. Ihre Sprachen und Dialekte haben dennoch Spuren in unseren Ortsnamen hinterlassen.

Ulm lässt sich etwa als Windenwassern übersetzen, Ravensburg als Rabenburg, Weingarten als Tempeldorf, Bad Waldsee als Badesee der Römer und der Heuberg als Verbotener Berg.

Karte mit den „wahren“ Ortsnamen (Zoomen mit Doppelklick oder Scrollrad)

Karte zu klein? Hier geht's zur Vollbild-Ansicht.

Zeig mir, wie du fließt und ich sage dir, wie du heißt

Auffällig ist: In vielen Ortsnamen spiegeln sich Gestalt und Farbe des nahegelegenen Flusses wieder. Aalen am Kocher heißt etwa Sumpfwassern am Krummwasser, Steyr an der Steyr Klarwasser am Klarwasser und Martigny an der Rhône Kräftiges Wasser am Schnellen.

Manche Namen, etwa Die Stadt des Feuerherrschers, könnten auch der mythischen Welt von J. R. R. Tolkien oder George R. R. Martin entstammen. Wie profan klingt da im Vergleich ihr heutiger Name: Ingolstadt.

Alles klar? Dann können Sie hier Ihr Wissen testen.