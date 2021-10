„So happy“: Liliana Matthäus ist schwanger

Es ist ihr größter Traum, der in Erfüllung geht: Liliana Matthäus (33) ist im fünften Monat schwanger.

„Ich bin so happy, dass es jetzt passiert ist. Ich wollte nicht erst mit 40 Mutter werden“, verriet die Ex-Frau von Rekordfußballer Lothar Matthäus (60) im Interview der Zeitschrift „Bunte“. „Damit geht für mich mein größter Traum in Erfüllung.“

Vater ihres Kindes ist ein US-amerikanischer Tech-Unternehmer, den sie vor drei Jahren kennenlernte. Das Geschlecht ihres Kindes verriet die in München lebende Kiewerin auch schon: „By the way, it's a girl“, stand in einer SMS ihres Arztes, wie die 33-Jährige im Interview sagte. „Ich habe dann einen rosa Kuchen gekauft und habe meinem Partner so die frohe Botschaft überbracht. Er ist überglücklich.“

