So geht Home-Office: Heikle Stolperfallen und wertvolle Tipps

Die Lage im Kampf gegen das Coronavirus hat sich am Montag erneut zugespitzt: Schulen und Kindergärten schlossen, Verwaltungen reagierten mit weiteren Einschränkungen, und die Tafeln für Bedürftige stellen ihren Betrieb ein. Unterdessen kritisieren Lebensmittelhändler das Kundenverhalten – aber es bilden sich auch erste Initiativen zur gegenseitigen Hilfe für besonders Betroffene – so zum Beispiel in Amtzell. Eine Übersicht.

Wie hoch ist der Betreuungsbedarf von Schülern?