Snoop Dogg plant eigene Supermarktkette

London (dpa) - US-Rapper Snoop Dogg (39) scheint auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern jenseits der Musikbranche zu sein. Wie die englische Boulevardzeitung „The Sun“ online meldete, hat der Kalifornier angeblich vor, Lebensmittel zu verkaufen.

Er sagte demnach in London, wo er sein aktuelles Album „Doggumentary“ vorstellte: „Ich möchte eine neue Supermarktkette aus der Taufe heben. Ich werde sie "Snoopermarkets" nennen.“ Was es in den Läden zu kaufen geben soll, verriet der Rapper nicht.

Bericht in „The Sun“