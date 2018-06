Slowenische Autorin Maruša Krese gestorben

Wien/Ljubljana (dpa) - Die slowenische Schriftstellerin Maruša Krese ist am Montag im Alter von 65 Jahren nach langer Krankheit in Ljubljana gestorben. Das teilte der österreichische Drava-Verlag am Dienstag mit. Die Autorin war bekannt für ihre Features, Hörspiele, Essays und Buchpublikationen.

Krese erhielt für ihr humanitäres Engagement im Bosnienkrieg 1997 das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Krese wurde am 13. April 1947 in Ljubljana geboren und studierte Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Psychotherapie. Sie arbeitete nach ihren Studien als Psychotherapeutin und zog 1981 nach Deutschland. Seit 1990 war sie nach Angaben des Verlags mit wechselnden Wohnsitzen in Berlin, Ljubljana, Sarajevo und Graz als freie Journalistin und Schriftstellerin tätig. 2005/2006 war sie Stadtschreiberin in Graz.

Sie verfasste unter anderem „Gestern - heute - morgen“ und „Briefe von Frauen über Krieg und Nationalismus“. Für ihren Prosaband „Vsi moji boži“ („Alle meine Weihnachten“), ihre erste selbstständige Veröffentlichung in Slowenien, wurde Krese 2008 mit dem Fabula-Preis für die beste slowenische Kurzprosa ausgezeichnet. Im Dezember 2012 sei als ihre letzte Arbeit der Roman „Da me je strah?“ („Ob ich mich fürchte?“) erschienen.