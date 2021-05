Singles leiden seelisch mehr unter Corona als Paare

Wohnen oder Tierhaltung? Mit dieser Crux muss sich aktuell die Gemeinde Allmendingen auseinandersetzen und versuchen, für alle die beste Lösung zu finden. Eine große Rolle wird dabei jedoch auch das Landratsamt spielen.

In der Ortsmitte von Grötzingen, an der Lange Straße, will ein Pferdehalter einen Stall mit zwei Boxen und einem umzäunten Auslauf bauen. Über die entsprechende Bauvoranfrage hat der Allmendinger Gemeinderat am Mittwochabend beraten und sie vorläufig abgelehnt.