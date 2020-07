„Sing meinen Song“ an Spitze der Album-Charts

Das Album „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 7“ hat sich nach eineinhalb Monaten die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts zurückerobert. Das teilte das Unternehmen GfK Entertainment am Freitag mit.

Am Dienstag hatte der Fernsehsender Vox ein „Sing meinen Song“-Special mit den größten Überraschungsauftritten der vergangenen sieben Staffeln gezeigt. In dem Album sind Künstler wie Ilse DeLange mit „Changes“ oder Lea mit „Treppenhaus“ vertreten.

Für die höchsten Album-Neuzugänge sind zwei Metalbands verantwortlich: Während Powerwolf ihr Album „Best Of The Blessed“ an zweiter Stelle abladen, starten Bury Tomorrow mit „Cannibal“ auf dem Bronzeplatz. Die Kinderreihe „Giraffenaffen“ knackt auf Position sieben erstmals die Top 10: In seiner sechsten Auflage begeistern darin Stars wie Roland Kaiser und Howard Carpendale die Musikfans.

In die Single-Charts ist wieder Deutschrap-Normalität eingekehrt: Die höchsten Neuzugänge sind Apache 207 mit „Bläulich“ auf Platz eins, Luciano mit „Nacht zu kurz“ auf Platz fünf sowie Bozza und Samra mit „Unbekannt“ auf Platz acht. Die Sommerhit-Anwärter „Savage Love (Laxed - Siren Beat)“ von Jawsh 685 und Jason Derulo, „Airwaves“ von Pashanim und „Alane“ von Robin Schulz und Wes rangieren auf den Positionen zwei, sechs und 14.

