Sind Linkshänder intelligenter?

Marie Curie, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Aristoteles und Isaac Newton: Sie alle gehörten dazu – im Übrigen auch Napoleon, Barack Obama, Goethe, Mozart, Kafka und Bill Gates. Sie waren oder sind allesamt Linkshänder. Obwohl Linkshänder insgesamt gesehen in der weltweiten Minderheit sind, scheinen sie in der Gruppe kreativer, brillanter und erfolgreicher Menschen auffällig oft vertreten. Linkshänder sind einfach schlauer, hört man immer wieder. Doch… „Schtimmt dees“?

Beide Extreme vereint

Chris McManus vom Londoner University College ging dieser Frage näher auf den Grund. Der Händigkeitsforscher untersuchte dafür 11.000 Kinder in England auf ihre Händigkeit und ihren Intelligenzquotienten (IQ). Das Ergebnis war zunächst nicht besonders aufregend: Der durchschnittliche IQ von Links- und Rechtshändern war im Durchschnitt in etwa gleich hoch.

Allerdings stellte der Forscher im zweiten Schritt etwas Außergewöhnliches fest: Unter den Linkshändern fand sich eine vergleichsweise hohe Zahl an überdurchschnittlich intelligenten Menschen auf der einen und eine vergleichsweise hohe Zahl an unterdurchschnittlich intelligenten Menschen auf der anderen Seite. Der durchschnittliche IQ war zwar derselbe wie unter den Rechtshändern – doch die Verteilung war eine andere. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen auch die alljährlich stattfindende Mathematik-Einstufungstest in den USA: Auch hier häuften sich Linkshänder am unteren und am oberen Ende der Skala.

Woher diese Neigung zur Hochbegabung oder Minderbegabung kommt, ist bisher noch nicht bekannt.

Andere Wahrnehmung und Denkweise

Während also keineswegs von einer generell höheren Intelligenz von Linkshändern gesprochen werden kann, steht laut Forschern allerdings sehr wohl fest, dass es Unterschiede in der Wahrnehmung und Denkweise von Links- und Rechtshändern gibt.

Beim Sprechen beispielsweise nutzen rund ein Drittel der Linkshänder beide Gehirnhälften – Rechtshänder verwenden zur Mehrheit nur die linke Hälfte. Dies könnte ein Grund dafür sein, warum bei manchen Linkshändern eine außergewöhnlich hohe Sprachbegabung zu finden ist.

Bei Linkshändern dominiert die rechte Gehirnhälfte und sorgt für die Feinmotorik in der linken Hand. Bei Rechtshändern ist es andersherum. Laut Forschern ist die rechte Gehirnhälfte für Kreativität, Inspiration und Vorstellungsvermögen verantwortlich. Forscher vermuten hier den Grund dafür, warum oftmals viele bekannte Schriftsteller, Künstler und Musiker Linkshänder sind.