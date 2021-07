„Simpsons“-Stimme Jackie Mason mit 93 gestorben

Der amerikanische Komiker Jackie Mason, der auch als Stimmgeber in den USA für die Zeichentrickserie „Die Simpsons“ bekannt war, ist tot.

Nach Angaben des Anwalts Raoul Felder, ein langjähriger Freund des Comedian, starb Mason am Samstag in einem New Yorker Krankenhaus, wie die „New York Times“ und andere US-Medien übereinstimmend berichteten. Er wurde 93 Jahre alt.

Der in einer Einwandererfamilie aus Belarus in Manhattan aufgewachsene Mason folgte zunächst der Familientradition und wurde Rabbiner, bevor er eine Karriere als Komiker einschlug.

Der Tony- und Emmy-Preisträger wurde durch Broadway-Shows, Filmrollen und als Synchronsprecher bekannt. Er spielte in Filmen wie „The Stoolie“, „Reichtum ist keine Schande“, „Mel Brooks - Die verrückte Geschichte der Welt“ und „Caddyshack II“ mit. In der Hit-Serie „Die Simpsons“ vertonte er von 1991 bis 2014 die Figur von Rabbi Hyman Krustofski, den Vater von Krusty der Clown.

© dpa-infocom, dpa:210725-99-525579/2

New York Post

Hollywood Reporter

TMZ.com

New York Times

CNN.com