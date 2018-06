Simon Rattle seit 10 Jahren in Berlin

Berlin (dpa) - Der Lockenkopf ist etwas schütter geworden, der Frack sitzt wie eh und je - auf dem wohl begehrtesten Platz der Klassikwelt hat sich Sir Simon Rattle in zehn Jahren äußerlich nur wenig verändert.

Als er am 7. September 2002 seine Stelle als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker antrat, gehörte die jugendliche Ausstrahlung zum Kalkül hinter der Wahl der Orchestermusiker. Nach dem ehrwürdigen Bewahrer Claudio Abbado sollte der coole Brite das Orchester fit machen für das 21. Jahrhundert.

Die Rechnung ging auf: Zur Olympia-Eröffnung in London ist der 57-jährige Rattle mit „Mr. Bean“ vor einem Milliarden-Publikum aufgetreten. Ob Peking oder New York - das Orchester kann sich vor Anfragen für Gastkonzerte kaum retten. „Wir können alle Wünsche gar nicht erfüllen“, sagt Orchestervorstand Peter Riegelbauer.

Ob Filme in 3D, Live-Übertragungen in Kinos oder die Digital Concert Hall als Internet-Stream - die Philharmoniker sind zwar nicht überall unterwegs, mit Rattle aber auf allen Kanälen präsent. Vor-Vorgänger Herbert von Karajan konnte noch vor 30 Jahren vom Philharmoniker-Podium aus die Strippen in Europas Musikgeschäft ziehen. Diese Zeiten sind vorbei.

So wandelte sich auch das Bild des Chefs, für den sich die Philharmoniker nach Abbados Rücktrittsankündigung in geheimer Abstimmung entschieden: Kein unnahbarer Maestro sollte es werden, sondern ein Musiker mit der Bereitschaft, neue Wege mit den Philharmonikern zu gehen. Das Orchester dürfe nicht nur Hohepriester sein, verkündet Rattle sein Credo. „Wir müssen auch missionieren und möglichst vielen Menschen das größtmögliche Repertoire bieten.“

Mit Rattle und dem seit zwei Jahren amtierenden Intendanten und früheren TV-Manager Martin Hoffmann haben die selbstverwalteten Philharmoniker endgültig mit der Ära Karajan abgeschlossen. In diesem Jahr spielte das Orchester zum letzten Mal auf den von Karajan begründeten Salzburger Osterfestspielen und wechselt 2013 in das mondäne Baden-Baden.

Rattle öffnete das Repertoire jenseits von Bruckner und Beethoven. Er führte junge britische Komponisten wie Mark-Anthony Turnage und Thomas Ades sowie den deutschen Helmut Lachenmann ein. „Es muss nicht immer das Mahler-Orchester sein“, sagt Kontrabassist Riegelbauer. Dass die Zusammenarbeit mit dem Dirigenten nicht immer reibungslos ist, weisen weder die selbstbewussten Musiker noch der Dirigent zurück. „Manchmal muss man die Leute überzeugen, dass die sich als Kollektiv verstehen und Individualität nicht das Maß aller Dinge ist“, sagt Rattle.

Die immer wieder geäußerte Kritik, Rattle lasse es am großen Wurf fehlen und verzettle sich im Kleinklein der Interpretation, wollen die Philharmoniker öffentlich nicht teilen. „Er vermittelt zwischen der großen Geste und der Liebe zum Detail“, sagt der Geiger Stanley Dodds. Phänomenal sei Rattles Kenntnis der Partituren.

Ein wenig Bescheidenheit sei nicht schlecht, sagt Rattle - auch in Berlin, wo er in dritter Ehe mit der Mezzosopranistin Magdalena Kozena und zwei gemeinsamen Söhnen heimisch geworden ist. „Berlin war meine erste Erfahrung als Immigrant“, sagt er. „Bis dahin hatte ich immer in meiner eigenen Kultur und Sprache gelebt.“ Für seine Kinder sei Multikulti selbstverständlich. Sein siebenjähriger Sohn, Fan von Madrid-Star Mesut Özil („ein typischer Deutscher, Türke in dritter Generation“), mache sich über sein englischgefärbtes Deutsch lustig. „Naja, Daddy kann es eben nicht so gut“, sagt Rattle mit britischem Understatement.

Vielleicht reagiert er auch deswegen mit Unverständnis auf die Vorhaltungen, die nach seinem Antritt laut wurden, ob er als Brite eigentlich der richtige Dirigent sei für den „deutschen Klang“, jene dunkle Farbe, wie sie etwa Daniel Barenboim und seine Berliner Staatskapelle pflegen.

„Die Frage, was eigentlich deutsch ist, gibt es überall, nicht nur in der Musik“, sagt Rattle. „Bei den Philharmonikern spielen Musiker aus 26 Nationalitäten, auch wenn die Deutschen noch in der Mehrheit sind“, sagt er. Aus der Erfahrung in den USA, wo nach vielen Jahren die jüdisch-europäische Tradition durch die Prägung asiatischer Einwandererkinder abgelöst wurde, weiß er: „Man kann nicht so tun, als ob das nicht anders klingen würde.“

Rattles Vertrag läuft bis 2018. Ob er verlängert wird oder nicht - darüber wollen weder das Orchester noch Rattle öffentlich sprechen. „Wer weiß, was die Zukunft bringt“, sagt Rattle. „Wir halten immer Ausschau“, sagt Orchestervorstand Riegelbauer.