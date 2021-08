Silbereisens Geburtstagsparty: „Ich weine jetzt schon“

Mit blondem Ponyschnitt und Zahnlücke trat Florian Silbereisen als Zehnjähriger zum ersten Mal im Fernsehen auf. Im bayerischen Dialekt gab er vor 30 Jahren Karl Moik ein Interview.

Über die kurz angebundenen Antworten im Sommer 1991 musste Silbereisen bei seiner Show „Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag“ am Samstag lachen. „Ich hab mich damals einfach auf das Wesentliche konzentriert“, sagte er bei der ARD-Liveshow im Amphitheater in Gelsenkirchen. Und fügte hinzu: Mit der Vokuhila-Frisur hätte er auch Fußballer werden können.

Doch Silbereisen wurde Entertainer und ist damit sehr erfolgreich. Mittlerweile sind die Haare des 40-Jährigen kürzer, die Tracht ist einer Jeans und einem sommerlichen weißen Hemd gewichen. Standesgemäß ließ sich der „Traumschiff“-Kapitän mit einem Motorboot zu seiner Party am Rhein-Herne-Kanal fahren. „385 Tage sind seit unserer letzten großen Eurovisionsshow mit Publikum vergangen“, rief er dem Publikum entgegen. „Aber heute hat das Warten endlich ein Ende.“

Silbereisen topfit

Grund zum Feiern hatte Silbereisen gleich mehrere - seinen 40. Geburtstag und sein 30. Bühnenjubiläum. „Aj, aj, aj, ich werde so langsam alt“, sagte der Entertainer zu Beginn der rund dreieinhalbstündigen Show. „Die grauen Haare werden so langsam mehr, aber ich bin topfit!“

Das Wetter spielte mit bei der Sommerparty - unter Palmen und bei Sonnenuntergang feierten seit längerer Zeit auch wieder Fans live mit ihren Schlagerstars. Beatrice Egli, Stefan Mross, Andy Borg, Jürgen Drews, DJ Ötzi und Co. wurden wahlweise mit dem Boot oder in einem weißen Cabriolet auf die Bühne kutschiert.

Für das Geburtstagskind hielt der Abend einige Überraschungen parat. Neben seinen ehemaligen Musiklehrern war auch Thomas Anders zur Show gekommen, ohne dass Silbereisen es gewusst haben soll. „Du Sauhund!“, rief er beim Anblick des Sängers und lachte. „Er sagte noch, er ist im Ausland unterwegs und kann nicht kommen.“

Und Anders hatte noch ein ganz besonderes Geschenk dabei. Das gemeinsame Album der beiden hat Platin erreicht, die Auszeichnung bekam Silbereisen am Samstagabend live auf der Bühne überreicht.

Zu Tränen gerührt

Es war nicht der einzige emotionale Moment im Amphitheater: Das Publikum rührte Silbereisen direkt zu Beginn der Show mit einem Geburtstagsständchen zu Tränen. „Ich weine jetzt schon“, sagte Silbereisen, als seine Fans das Lied anstimmten.

Zum Schluss bedankte sich Silbereisen bei Familie und Freunden in der Heimat: „Ihr lasst mich immer wieder in die weite Welt hinausziehen und wenn ich heimkomme, dann werde ich von euch aufgefangen. Und ich hab' euch alle sehr, sehr lieb und das von Herzen.“

Die Schlager-Feste mit Silbereisen sind für die ARD ein Quotengarant. Auch am Sonntag freute sich das Erste per Mitteilung, dass die Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR, des BR und des WDR in Zusammenarbeit mit dem ORF nach der 20-Uhr-„Tagesschau“ die meistgesehene Sendung des Tages im deutschen Fernsehen gewesen sei.

Im Schnitt 3,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer feierten am Bildschirm mit, was einem Marktanteil von 19,0 Prozent entsprach.

Vor der Pandemie und auch in anderen Jahreszeiten als dem hochsommerlichen August, in dem viele lieber draußen sind als vor dem TV-Gerät zu hocken, wurden bei Silbereisens Schlagershows aber oft schon mehr als sechs Millionen Menschen vor dem Fernseher gezählt.

Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag