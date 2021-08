Silbereisen: Habe mir noch nie Sorgen um mein Image gemacht

Musiker, Moderator, „Traumschiff“-Kapitän und nun auch „DSDS“-Juror - doch Florian Silbereisen hat es nach eigenen Worten noch kein Kopfzerbrechen bereitet, dass sein öffentliches Bild unter der Vielzahl unterschiedlicher Jobs leiden könnte.

„Um mein Image habe ich mir noch nie Sorgen gemacht. Ich mache das, was ich mache, aus voller Überzeugung, und hoffe, dass es früher oder später auch andere überzeugt“, sagte der 40-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

„Als beispielsweise nur wenige an den Schlager geglaubt haben, haben wir den Schlager in unseren Eurovisionsshows wie etwa dem "Schlagerbooom" gefeiert, wie er nie zuvor gefeiert wurde. Das war wirklich kein einfacher Weg“, so Silbereisen. Doch damit habe er viele neue und auch junge Fans für den Schlager gewonnen, der zuvor ein eher älteres Publikum und ein angestaubtes Image hatte. „Und inzwischen sind diese ARD- und MDR-Shows längst Vorbilder für andere Shows.“

An diesem Samstag (14.8./20.15 Uhr) präsentiert Silbereisen die Liveshow „Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag“ mit prominenten Gästen und Publikum im Amphitheater Gelsenkirchen am Rhein-Herne-Kanal.

