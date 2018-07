Sienna Miller ist gerne eine „Femme fatale“

Bekannt wurde sie unter anderem im Film „Alfie“ als Geliebte von Jude Law auf und neben der Leinwand sowie als Freundin von Andy Warhol in „Factory Girl“.

Ab 13. August ist Sienna Miller in ihrer ersten Action-Rolle in den Kinos zu sehen. In „G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra“ spielt die 27-jährige Engländerin eine Killerin, die für einen skrupellosen Waffenhändler arbeitet. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur dpa und anderen Medien erzählt Miller, warum sie sich für Rolle in dem Blockbuster entschieden hat und wie ihr die Dreharbeiten mit Perücke und Leder-Outfit gefallen haben.

Mit „G.I. Joe“ haben Sie ihren ersten Action-Blockbuster gedreht. Was hat Sie dazu bewogen, die Bösewicht-Rolle der „Baroness“ zu spielen?

Miller: „Es hat Spaß gemacht, einmal die "Femme fatale" zu sein. Als Bösewicht bekommt man außerdem die großen Waffen, das böse Outfit und kann einfach viel ausgelassener sein. Meine bisherigen Filme waren meist eher unabhängige, kleinere Produktionen. Deshalb fand ich, war es an der Zeit, auch mal ein bisschen Mainstream und einfache Unterhaltung zu machen.“

Wie haben Sie sich auf die Rolle und vor allem auf die Kampfszenen vorbereitet?

Miller: „Wir hatten sechs Wochen intensives Kampf- und Waffentraining, unter anderem Kickboxen, Boxen und zudem verschiedene Choreographien. Auch den Umgang mit verschiedenen Waffenarten musste ich trainieren. Um ehrlich zu sein, in Sachen "Mixed Martial Arts" fühle ich mich jetzt schon ein bisschen stärker - und sicherer, wenn ich auf die Straße gehe.“

Im Film sieht man Sie erstmals mit schwarzen Haaren, außerdem in einem sexy Leder-Outfit. Wie war der Dreh für Sie?

Miller: „Die schwarzen Haare waren eine Perücke, die ich nur am Set getragen habe. Ich konnte damit auch nicht auf die Straße gehen und gucken, wie die Leute darauf reagieren. Was das Leder-Kostüm betrifft: Es fühlte sich nicht wirklich so gut an, wie es auf der Leinwand aussieht. Immerhin hatte ich verschiedene Modelle dieses Outfits, zum Beispiel eines zum Laufen und ein anderes zum Kämpfen. In den Szenen gegen Ende des Films bin ich allerdings klitschnass, und Leder trocknet bekanntlich alles andere als schnell. Ich kann Ihnen sagen: Es gibt angenehmere Dinge als um fünf Uhr morgens in nasses Leder zu steigen...“

Interview: Manuel Schwarz, dpa