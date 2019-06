Sieg in fünf Sätzen: Zverev bei French Open im Achtelfinale

Tennisprofi Alexander Zverev ist bei den French Open nach einem weiteren Fünf-Satz-Match ins Achtelfinale eingezogen. Der Hamburger gewann gegen den an Nummer 30 gesetzten Serben Dusan Lajovic 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2. Bereits im vergangenen Jahr standen sich Zverev und Lajovic in Paris gegenüber. Damals setzte sich Zverev in Runde zwei in fünf Sätzen durch.