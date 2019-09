Sieben Schwertwale an argentinischer Küste gestrandet

Von Schwäbische Zeitung

Nach dem schweren Unfall am Sonntagvormittag in Wain, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden, ist eine Frau am Montagmorgen gestorben. Die 71-Jährige wurde an der Unfallstelle reaniminiert, im Krankenhaus erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Gegen 10.45 Uhr befand sich ein Ehepaar aus Schwendi auf einer Ausfahrt mit einem Porsche-Oldtimer der Baureihe 356. In der Ortsmitte von Wain wurde das historische Fahrzeug frontal von einem Mazda gerammt.