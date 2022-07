In Leinfelden-Echterdingen auf dem Verkehrsübungsplatz hat die Verkehrswacht ein Fahrsicherheitstraining für Senioren angeboten- was wird in solchen Kursen vermittelt, kommen tatsächlich Teilnehmer und halten sich die Senioren wirklich für schlechte Autofahrer? Regio-TV hat den Kurs besucht.