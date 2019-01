Shutdown in USA: FBI-Berufsverband warnt vor Konsequenzen

Eine neue Brücke zwischen Lindau und Hörbranz über die Leiblach muss her. Das Staatliche Bauamt arbeitet mit Behörden in Vorarlberg an der Planung einer neuen Brücke, deren Bau möglichst schon in anderthalb Jahren beginnen soll. Daneben plant auch die Grenzpolizei einen Neubau.

Die bestehende Brücke ist schon seit geraumer Zeit dem Verkehr eigentlich nicht mehr gewachsen. Christian Hocke, für Brückenbau zuständiger Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt Kempten, verweist auf Anfrage der Lindauer Zeitung darauf, dass die Brücke für ...