Shows punkten am Samstagabend

Seit Jahrzehnten heißt eine kleine Kneipe in Heilbronn „Pumuckl“ — doch zum Jahreswechsel ist Schluss damit. Weil die Inhaber der grafischen und literarischen Rechte rund um den frechen Kobold mit dem roten Wuschelkopf Lizenzgebühren einfordern, müsse er Nachforderungen und eine Strafe von insgesamt rund 3000 Euro zahlen, bestätigte Pächter Michael Fuchs einen Bericht der „Heilbronner Stimme“. Weil er sich auch in den nächsten Jahren den Namen nicht leisten könne, werde er die bei Dart-Spielern beliebte Kneipe nahe dem Neckarufer in „Fuchsbau“ ...