Showdown in München: FC Bayern erwartet Borussia Dortmund

Es ist Zeit für den Klassiker. Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund um 18.30 Uhr im Titelkampf der Fußball-Bundesliga und der Gigantengipfel fühlt sich an wie ein Endspiel. In der Jubiläums-Auflage kann im Kampf um die deutsche Meisterschaft zumindest eine Vorentscheidung fallen. Verliert der FC Bayern zu Hause gegen den BVB, würde der Rückstand schon fünf Punkte betragen. Trainer Niko Kovac und seine Münchner fühlen sich „bereit“ für den Showdown und wollen an die Tabellenspitze zurück.