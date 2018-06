Shia LaBeouf mit Freundin in Hochzeitskapelle in Las Vegas

Fotos und Videos des US-Promiportals „TMZ.com“ zeigen den Schauspieler Shia LaBeouf und seine Freundin Mia Goth in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas. LaBeouf (30, „Transformers“) trägt darauf einen dunklen Anzug und Turnschuhe, Goth ein Spitzenkleid.

Die Zeremonie, in der die beiden laut „TMZ.com“ am Montag (Ortszeit) Ringe tauschten, wurde von einem Elvis-Doppelgänger vollzogen und live im Internet übertragen. Ob LaBeouf und Goth tatsächlich heirateten oder es sich nur um einen Spaß handelte, blieb unklar.

Der Schauspieler machte immer wieder mit schrillen Auftritte Schlagzeilen. Das Paar hatte sich 2012 bei den Dreharbeiten zu „Nymphomaniac: Vol. II“ kennengelernt. Dutzende Hochzeitskapellen bieten in der Metropole im US-Bundesstaat Nevada Trauungen an. LaBeoufs neuer Film „American Honey“ startet diese Woche in den deutschen Kinos.

Bericht TMZ zur Hochzeit