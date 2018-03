Shaun White liebäugelt mit Sommer-Olympia: „Bereit dafür“

Snowboard-Superstar Shaun White liebäugelt nach seinem dritten Olympia-Gold in der Halfpipe mit einem Start bei den Sommerspielen Tokio 2020.

„Ich freue mich sehr, dass Skateboard kommt, solange ich noch mental und körperlich bereit dafür bin“, sagte der 31-Jährige nach dem Triumph bei den Winterspielen in Pyeongchang. „Ich muss eine schwere Entscheidung treffen. Es würde mir die Welt bedeuten, bei den Sommerspielen anzutreten.“

White wies allerdings darauf hin, dass sich seine Snowboard-Kontrahenten weiter entwickeln würden, sollte er sich zeitweise auf das Skateboard konzentrieren. „Sie haben dann zwei Jahre Vorsprung vor Peking 2022“, sagte der Amerikaner mit Blick auf die Winterspiele in vier Jahren. „Diese habe ich noch auf dem Radar.“

White hatte im Phoenix Snow Park mit 97,75 von 100 möglichen Punkten seine dritte olympische Goldmedaille nach 2006 und 2010 gewonnen. In seiner ruhmreichen Karriere hat er auch bereits zahlreiche Erfolge mit dem Skateboard gefeiert. Bei den Sommerspielen in zwei Jahren in Tokio werden erstmals olympische Medaillen im Skateboarden verliehen.

