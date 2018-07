„Shahada“ ist hochaktuell: Junge Muslime in Berlin

Berlin (dpa) - Das war der Ritterschlag. Burhan Qurbanis „Shahada“ lief im Februar als Debütfilm im Wettbewerb der Berlinale. Jetzt kommt das Episodendrama über drei junge Muslime in Berlin zu einem sehr aktuellen Zeitpunkt ins Kino: Die Debatte über Integration ist durch Thilo Sarrazins Buch wieder hochgekocht.

Nun können sich Kinozuschauer ein Bild machen, wie es aussehen kann in den Köpfen junger Muslime. „Shahada“, so heißt das islamische Glaubensbekenntnis, zeigt die Menschen hinter der Religion. Und die kommt im Film gut weg. Die 19 Jahre alte Maryam (Maryam Zaree), Tochter eines aufgeklärten Geistlichen, führt ein wildes Leben und wird ungewollt schwanger. Der nigerianische Lagerarbeiter Samir (Jeremias Acheampong) verliebt sich in einen Kollegen und weiß nicht, ob sich das Schwulsein mit dem Koran verträgt. Und der Polizist Ismail (Carlo Ljubek) steht bei einer Razzia einer Bosnierin gegenüber, die er vor Jahren aus Versehen lebensgefährlich verletzte.

Drei Menschen, drei Lebenskrisen. Gefilmt im grauen, winterlichen Berlin, in dem kaum die Sonne aufgeht. Von Schnitt und Kamera her wirkt das Episodendrama nicht wie ein Debüt. Der Regisseur packt aber etwas zu viel hinein. Und dass Maryam als aufgeklärtes Mädchen nicht weiß, was sie gegen die Nebenwirkungen der Abtreibungspille machen kann: unglaubwürdig.

Für den Film spricht: Er hat Leidenschaft, die jungen Schauspieler sind gut. Die Schicksale kreuzen sich in einer Moschee. Der Glaube ist etwas, das Halt gibt. „Mein Film ist der Versuch, die Widersprüche der beiden Kulturen, in denen ich aufgewachsen bin, der islamischen und der deutschen, filmisch zu verbinden“, sagt Qurbani (29), der selbst Muslim ist. Die Figuren auf der Leinwand kennen diese Widersprüche. „Ich arbeite in diesem Starbucks in Mitte, da fastet keiner“, sagt eine von Maryams Freundinnen in der Moschee.

Der Wahl-Berliner Qurbani wuchs als Kind afghanischer Flüchtlinge in Deutschland auf, sein Vater war bei der US-Army, studiert hat er an der Filmakademie Baden-Württemberg. Auch seine Hauptdarsteller sind Kinder von Einwanderern, die wissen, wie es ist, auf Partys gefragt zu werden: „Und woher kommst du eigentlich?“ Dass es Deutsche gibt, die nicht blass sind und Müller heißen, damit wird noch gefremdelt.

So ist Qurbanis Film nicht wegen seiner cineastischen Qualitäten, sondern für die gesellschaftliche Debatte interessant, er wird sicher in Schulen gezeigt, was nicht automatisch heißt, dass er langweilig ist. Und neben Fatih Akin („Gegen die Wand“) und Feo Aladag („Die Fremde“) gibt es eine neue Stimme, die zeigt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Nachdenklich stimmt, dass es so lange gedauert hat bis zu diesem Film über den Glauben und junge Muslime in Berlin - Jahrzehnte nach den ersten Gastarbeitern.

www.shahada-der-film.de