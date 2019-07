Sexueller Missbrauch: Reiter-Verband wehrt sich

Von Schwäbische Zeitung

In einem Gartenhaus im Sigmaringer Ortsteil Jungnau ist am Freitagabend eine Dose mit leicht radioaktivem Inhalt gefunden worden. Dabei soll es sich um eine Substanz handeln, „die wir nicht genau definieren können“, sagte ein Polizeisprecher.

Die Radioaktivität sei so gering, dass sie schon in einem geringen Abstand zu der Dose nicht mehr messbar gewesen sei, so die Polizei weiter.

Der Finder hatte nach Feuerwehrangaben eine Wohnung in Jungnau bezogen.