Seriensiegerin Kebekus gewinnt erneut Deutschen Comedypreis

Von Ferdinand Leinecker

Der Berkheimer Musikverein hat am Wochenende sein Oktoberfest in der Halle der Firma Max Wild in Illerbachen gefeiert. Den Anfang machte am Freitagabend die Party „Berkheim meets Mallorca“ mit DJ Chris Mega und Ikke Hüftgold. Rund 1500 Besucher kamen, was dem Vorsitzenden des Musikvereins ein Lächeln ins Gesicht zauberte. „Ja, ich freue mich riesig über diesen Andrang, dieses Interesse, aber auch über die ausgelassene Stimmung hier bei uns“, sagte Stephan Dürr.