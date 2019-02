Serbien trauert um Sänger Saulic

Von Schwäbische Zeitung

Satte 688 Euro wollten Mitarbeiter eines Klempner-Notdienstes in der Nacht zum Samstag noch vor der Schadensbehebung kassieren. Die Betroffene, im Tuttlinger Norden wohnhaft, verständigte im Laufe des Samstags einen im Internet gefundenen Klempner-Notdienst wegen eines undichten Wasserrohres. In der Nacht um 1 Uhr rückten zwei „Klempner“ an, die den Schaden begutachteten und noch vor dessen Reparatur 688 Euro kassieren wollten, teilt die Polizei mit.