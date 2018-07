Sequel: „Mamma Mia! Here We Go Again“

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass „Mamma Mia!“ in die Kinos kam - und noch heute zählt das Werk mit den Schauspielern Meryl Streep und Pierce Brosnan zu einer der weltweit erfolgreichsten Musicalverfilmungen.

Ziemlich genau ein Jahrzehnt später folgt nun Teil 2: Dieses Mal steht Tochter Sophie (Amanda Seyfried) im Mittelpunkt - ihr Leben auf der griechischen Insel steht Kopf. Erneut ist das Musical mit Stars wie Streep, Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård und Julie Walters prominent besetzt. Neu mit dabei sind Andy Garcia und Cher. Außerdem steuern wieder Benny Andersson und Björn Ulvaeus von Abba die Musik bei.

Mamma Mia! Here We Go Again, USA, Großbritannien 2018, 116 Min., FSK o.A., von Ol Parker, mit Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan

