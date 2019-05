Seoul: Nordkorea setzt seine Waffentests fort

Von Schwäbische Zeitung

Gegen 08.10 Uhr wurde der Polizei am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall in der Ottmannshofer Straße in Leutkirch mitgeteilt. Eine 85-jährige Frau wollte in ihrem Pkw von der Repsweihersiedlung kommend den Kreisverkehr durchfahren und beschleunigte plötzlich aus unbekannten Gründen ihr Automatikfahrzeug stark.

Sie schanzte ungebremst geradeaus über die Mittelinsel des Kreisverkehrs und durchbrach die angrenzende Hecke eines Grundstückes.