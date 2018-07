Seltsame Hochzeit in Mexiko: Bürgermeister heiratet Krokodil

Etwa drei Kilometer vor Hagnau ist am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr ein 6-PS-Motorboot gekentert und gesunken. Die vier Menschen, die an Bord waren, wurden nicht verletzt. Sie konnten sich durch ein Motorboot, das sich in der Nähe befand, außer Gefahr bringen, teilt die Polizei mit. Ob das Boot geborgen wird, ist noch unklar.

„Warum das Boot gekentert und untergegangen ist, wissen wir noch nicht. Das herauszufinden, ist Teil der laufenden Ermittlungen“, sagt Roland Fleischer, der als Pressesprecher des Polizeipräsidiums Einsatz in ...