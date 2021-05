Selena Gomez geht mit Steve Martin auf Mördersuche

Pop-Star und Schauspielerin Selena Gomez (28) geht mit den Komiker-Legenden Steve Martin (75) und Martin Short (71) auf Mördersuche.

Der US-Streamingdienst Hulu veröffentlichte einen Trailer für die neue Comedyserie „Only Murders In The Building“ mit einem Premierentermin am 31. August. Gomez verlinkte das Video auf Twitter mit dem Kommentar: „Jeder ist ein Verdächtiger“.

Die Story dreht sich um die New Yorker Hochhausbewohner Mabel, Charles und Oliver, die sich zunächst nicht kennen, aber über ihre Vorliebe für „True Crime“-Geschichten - also die Aufklärung von wahren Verbrechen - zueinanderfinden. Als ein Nachbar ermordet wird, macht sich das Schnüffler-Trio gemeinsam an die Arbeit. Natürlich werde sie in die Wohnung des Toten einbrechen und dessen Kram durchsuchen, sagt Gomez alias Mabel in dem Clip. „Hört sich nach einem netten Nachmittag an“, fügt sie todernst hinzu.

Martin und Short kennen sich von Komödien wie „Drei Amigos“ und „Vater der Braut“. Gomez spielte in Filmen wie „The Big Short“, „Bad Neighbors 2“, „The Dead Don't Die“ und „A Rainy Day in New York“ mit.

