Vermisst: Polizei sucht nach 16-jähriger Ausreißerin

Die Polizei sucht nach der 16-jährigen Milena I. aus Tuttlingen. Das Mädchen wurde im April 2021 in einer Jugendeinrichtung in der Straße "Im Steinigen Tal" in Tuttlingen untergebracht, die sie kurz darauf verließ und verschwand. Aktivitäten in den Sozialen Medien deuten darauf hin, dass sich die 16-Jährige vor einigen Wochen im Volkspark Reutlingen aufhielt. Seither gibt es keine neue Spur mehr zu dem Mädchen.

Ermittlungen an bekannten Anlaufstellen und bei Kontaktpersonen verliefen bislang negativ. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Milena aus Tuttlingen wird vermisst. (Foto: Privat)

Milena I. ist circa 170 cm groß und schlank. Auffällig sind Narben an beiden Unterarmen des Mädchens. Personen, denen sie aufgefallen ist oder die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07461/941-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.