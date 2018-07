Sehr cool: Miles Davis' „Kind of Blue“ wird 50

Der Bass zittert leise, das Klavier setzt ein wie ein Flüstern - so beginnt ein Stück Musikgeschichte: „So what“, der erste Titel auf Miles Davis' „Kind of Blue“ ist der Anfang einer Revolution.

Mit etwa sechs Millionen Exemplaren gehört die Platte zu den größten Verkaufserfolgen im Jazz. Das blaue Cover ist eine Ikone, für Generationen von Musikern war das Album ein Erweckungserlebnis. Auch 50 Jahre nach seiner Veröffentlichung am 17. August 1959 bleibt „Kind of Blue“ eines der bedeutendsten Jazz-Platten überhaupt. Das Magazin „Rolling Stone“ setzte die Scheibe auf den 12. Platz der 100 besten Alben.

Der Komponist und Produzent Quincy Jones nannte sie „meinen täglichen Orangensaft“ und für den Pianisten Chick Corea öffnete „Kind of Blue“ gar den Weg zu einer neuen Musiksprache. Dabei hatte der Trompeter Miles Davis (1926-1991) kein schlüssiges Konzept für die Produktion, als er sein Sextett zur ersten von zwei Aufnahmesitzungen am 2. März 1959 in das legendäre New Yorker Columbia-Studio einbestellte.

Wie sich danach Pianist Bill Evans erinnerte, gab es von Davis außer ein paar Tonleiternskizzen, über die er zu improvisieren gedachte, kaum Hinweise vor der Aufnahme. Davis, der mit 33 Jahren schon damals zu den Großen im Jazz gehörte, war auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen.

Nach den Jahren mit seinem einstigen Idol Charlie Parker hatte er sich etwas von seiner Drogenabhängigkeit erholt und in New York eine Band gefunden, mit der er sich von den Fesseln des beherrschenden Bebop lösen konnte. 1958 hatte der Trompeter mit „Miles Ahead“ bereits einen großen Verkaufserfolg gelandet.

Der Inbegriff des Coolen

Mit den Saxofonisten Julian „Cannonball“ Adderley (Alt) und John Coltrane (Tenor), den Bassisten Paul Chambers, Jimmy Cobb am Schlagzeug und Bill Evans am Klavier holte er zum Befreiungsschlag aus: Statt enger und gehetzter Akkorde, erforschte Davis jenseits von Dur und Moll das ganze Spektrum der Tonleitern. Unter dem Einfluss klassischer Kompositionen von Bela Bartok und Maurice Ravel und einem Theoriebuch des Bandleaders und Arrangeurs George Russel wollten Davis und Evans die Möglichkeiten modaler Musik ausloten, wie sie etwa im Orient vorkommt oder auch in den Kirchentonarten des Mittelalters.

Schon damals galt Davis mit seinen Auftritten in Anzug und Sonnenbrille als „Inbegriff des Coolen“, wie später Bob Dylan anmerkte. Mit seiner Liebe für schnelle Autos und seinen schillernden Auftritten hatte der Zahnarztsohn aus Alton (Illinois) den Jazz mit seinem Album „Birth of the Cool“ von 1949 als elegante Kunstform etabliert. Mitte der Fünfziger war Davis nicht mehr auf Gigs in Jazzclubs angewiesen, sondern konnte sich den Luxus leisten, in Studios „richtig Geld zu verdienen“, wie der Produzent Orrin Keepnews erinnerte. Mit Miles Davis eroberte der schwarze Jazz die Cocktailbars.

48,50 Dollar für jeden Musiker

Das Label Columbia hatte in der 33. Straße in New York eine ehemalige orthodoxe Kirche zum Studio umgebaut. Vor der ersten Sitzung für „Kind of Blue“ zahlte Davis jedem Musiker ihr Honorar: 48,50 Dollar, wie im Tarif vorgesehen. Nur bei „So what“ spielte Winton Kelly am Klavier, danach rückte Bill Evans auf den Stuhl - sehr zu Kellys Ärger.

Mit „Freddie Freeloader“, einem Blues über einen Kneipenbesitzer und „Blue In Green“ mit einem Fünf-Minuten-Solo von Davis, war die A-Seite nach drei Stunden fertig. Sieben Wochen später traf sich das Sextett für die B-Seite. Nach Bill Evans' „Flamenco Sketches“ kam mit „All Blues“ ein hinreißender Blues-Walzer im 6/8 Takt. Dann war „Kind of Blue“ fertig.

Sofort nach Erscheinen wurde die Platte ein Verkaufsschlager und für Columbia Records eine Goldgrube. Dutzende Neuauflagen erschienen danach. 1992 merkten Tontechniker, dass die Bandmaschine bei der Aufnahme zu langsam gelaufen war und mussten die Stücke nachträglich umarbeiten.

Für manche ist „Kind of Blue“ der Sound von New York in den Fünfzigern, anderen sehen die Platte als Höhepunkt von Miles Davis' Karriere, schrieb der Musikjournalist Ashley Kahn in einem Buch über die Entstehung des legendären Albums. Sein Fazit: Auch nach Jahrzehnten strahle die Platte „wie eine ruhige, bläuliche Fackel seine Einladung an neue Hörer“ aus.