Seehofer will unkooperative Migranten schlechter stellen

Von Schwäbische Zeitung

Auf der A8 in Fahrtrichtung München ist auf Höhe von Tomerdingen am Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen passiert. Drei Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen schwer, weitere Personen leicht verletzt. Weil sich die Bergung schwierig gestaltet, sei die Autobahn noch bis 23 Uhr gesperrt, so Polizei bei Twitter.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr in Fahrtrichtung München rund vier Kilometer vor der A8-Anschlussstelle Ulm-West.