Seehofer warnt vor utopischen Versprechungen zu EU-Grenzschutz

Bei ihrem ersten größeren öffentlichen Auftritt in Baden-Württemberg nach Bekanntwerden der AfD-Spendenaffäre hat Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel verneint, den Geldgeber einer dubiosen Wahlkampfspende aus der Schweiz zu kennen. Die 39-Jährige sprach am Mittwochabend in Ravensburg bei einer Veranstaltung, in der ihre Partei für direkte Demokratie warb, ausführlich über die Schweiz – aber nur auf Nachfrage einer Zuhörerin kurz über die Schweizer Spende an den AfD-Kreisverband Bodensee, dem Weidel angehört.