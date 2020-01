Seehofer streicht automatische Gesichtserkennung aus Entwurf

Für das Messegelände in Friedrichshafen sind am Wochenende dichte Rauchschwaden angesagt. Denn die E-Zigaretten Fachmesse Steamers Paradise öffnet am Samstag zum ersten Mal in der Stadt am Bodensee ihre Pforten. Die Steamers Paradise findet parallell zur Motorradwelt Bodensee statt. Während die Motorradmesse mehrere Hallen belegt, wird das Angebot der E-Zigaretten Fachmesse in einer Halle Platz finden.

Einer der Veranstalter ist Uwe Voss.