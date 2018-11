Seehofer schickt Maaßen in Ruhestand

Die 22-Jährige Lena Meschenmoser ist seit zwei Monaten ausgebildete Fahrlehrerin. So weit, so gut. Aber als Begleitperson beim begleiteten Fahren für ihre 17-jährige Schwester Lara erfüllt sie eine Voraussetzung nicht. Sie ist zu jung, denn sie muss als Begleitperson mindestens 30 Jahre alt sein. „Da fällt einem eigentlich nichts mehr ein“, sagt Vater Klaus Menschenmoser, Inhaber der Fahrschule an der Friedrich-List-Straße in Bad Saulgau. Der 55-Jährige muss sich indes keine Sorgen um die Zukunft seiner Fahrschule machen.