Sechs Tote nach häuslichem Streit in Texas

- Sechs Menschen sind offensichtlich nach einem häuslichen Streit in dem texanischen Ort Spring erschossen worden. Wie die Zeitung „Houston Chronicle“ weiter unter Berufung auf die Polizei berichtete, wurde ein Mensch verletzt ins Krankenhaus gebracht. Unter den Opfer seien vier Kinder. Der mutmaßliche Schütze sei von der Polizei nach einer kurzen Verfolgungsjagd in seinem Auto gestoppt worden. Der Fernsehsender ABC berichtete, der Mann habe eine Handfeuerwaffe. Die Polizei stehe mit ihm in Handy-Kontakt. Die umliegenden Häuser seien sicherheitshalber evakuiert worden.